A novembre Thiaw si è infortunato durante la partita di Champions a San Siro contro il Borussia Dortmund persa per 1-3, stando lontano dal campo per circa tre mesi: "Non è stato un momento facile: è stato il mio primo infortunio serio e non sapevo veramente come uscirne - spiega il difensore tedesco - Credevo bastasse recuperare il ritmo, ma c'è voluto più tempo.