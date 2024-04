Alfredo Pedullà, nel suo editoriale per sportitalia.com, ha voluto spegnere le voci che parlano di una possibile cessione di Thuram da parte dell'Inter: "L'Inter non intende speculare su Marcus Thuram, malgrado qualcuno abbia già deciso che il francese farà la fine di Onana per una questione di plusvalenza irrinunciabile essendo arrivato anche lui a parametro zero. L'Inter oggi non ha proprio previsto uno scenario del genere, pur sapendo che il mercato cambia in dieci minuti e conoscendo il valore altissimo della clausola. Certo, se hai speso 0 e ti portano tanti soldi come minimo ci pensi, ma per ora si tratta di aria fritta.