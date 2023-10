Capello: “Thuram educatissimo. Un aneddoto su tifosi, di lui mi dissero…”

Anche Fabio Capello, su Skysport, ha parlato di Marcus Thuram , autore del gol partita nello scontro di Champions League tra Inter e Benfica e ha raccontato in particolare un aneddoto sull'attaccante francese.

«Ha grande educazione questo ragazzo, lo conoscevo quando era piccolo ed allenavo la Juve. La loro è una famiglia perfetta, di grandi principi. Vorrei raccontarvi un aneddoto risalente alla scorsa estate, quando l'Inter stava ancora facendo la preparazione. Ero in montagna e si erano fermati a parlare con me dei ciclisti, tifosi interisti, che mi dicevano, quel Thuram lì mica segna tanto. Avevano capito tutto», ha detto sorridendo. E quando Billy Costacurta ha sottolineato che i numeri dell'attaccante potevano destare qualche perplessità l'allenatore ha risposto: "Esatto". Giustificando un po' i poveri ciclisti. I numeri potevano destare qualche dubbio sull'arrivo dell'attaccante, ma i numeri non spiegano sempre tutto.