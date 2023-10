Condò: “Inter, piglio e personalità. A Thuram la società ha detto…”

Le parole del giornalista sulla vittoria dei nerazzurri in CL contro il Benfica e sull'attaccante francese

Con una buona prestazione l'Inter ha battuto il Benfica uno a zero ma il punteggio poteva essere molto più largo, come ha ricordato a Skysport Paolo Condò. Il giornalista ha sottolineato: «È stata l'Inter della scorsa primavera quella dei quarti, semifinali e finale di Champions. Abbiamo visto personalità, piglio ed è incredibile che sia finita solo uno a zero visto tutte le occasioni create. L'Inter è stata eccellente nel secondo tempo».