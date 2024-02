Nella gara contro i bianconeri il difensore è stato tra i migliori in campo (insieme ad un Calhanoglu fantastico) e se ne è accorto pure il suo compagno e connazionale che ad un certo punto dalla panchina si è alzato ad applaudirlo. "Che giocatore è Pavard", ha detto rivolgendosi a chi era con lui a bordo campo. E l'Inter ha riproposto quel momento sui social: "Completamente d'accordo", scrivono dalla società nerazzurra. E i tifosi hanno replicato: "Volevi dire Paramatti, forse?". "Siamo completamente d'accordo con te, puoi urlarlo per favore?". "Abbiamo finito gli aggettivi per Benji ma il più bello rimane sicuramente l'interista".