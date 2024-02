Mister Inzaghi ha spiegato che ha dovuto sostituirlo perché: "Ha sentito tirare l'adduttore nello scatto con Witsel e nel tiro al limite ha risentito dolore, speriamo di non perderlo per tanto tempo". Thuram si è fatto male nel primo tempo della gara contro l'Atletico Madrid ed è stato sostituito da Arnautovic, poi autore del gol partita. Sui social ha condiviso una foto per sottolineare la vittoria nerazzurra, "un primo passo" fatto sulla strada verso i quarti, ma c'è ancora da giocare il ritorno.

I tifosi, preoccupatissimi, hanno inondato il post del numero nove nerazzurro con domande sul suo stato di forma. "Marcus, come stai? Facci sapere"; "Tikus, non farci spaventare: riprenditi prima possibile"; "Marcus, vengo a rimboccarti le coperte. Prendi subito un'Oki"; "Mandami una pec con gli esiti degli esami per favore, sono in ansia"; "Dimmi che stai bene, cumpà"; "Io ho le dita incrociate fino a che non conosco l'esito degli esami"; "Bro tutt appost? L’ansia a tremil..."; "Se vuoi ti presto il mio adduttore". E così centinaia di messaggi che sicuramente staranno facendo sorridere l'attaccante nerazzurro in un momento un po' no: si è procurato una contrattura all'adduttore destro e sarà da valutare nei prossimi giorni. Gli interisti lo aspettano perché non si aspettavano probabilmente questo rendimento al suo arrivo all'Inter. E ora non vorrebbero più farne a meno.