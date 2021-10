Roma, Tiago Pinto: “Abbiamo preso Mourinho per vincere tutte le partite”

Le parole del ds giallorosso: "Con un allenatore come Mourinho con la sua esperienza e con la sua qualità, la Roma è sicuramente più forte"

Intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Juventus, Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, ha parlato così di Jose Mourinho e del suo impatto sull'ambiente giallorosso: "Abbiamo preso Mourinho per vincere tutte le partite. Quelle con le big sono quelle più discusse ma valgono tre punti come le altre. Con un allenatore come Mourinho con la sua esperienza e con la sua qualità, la Roma è sicuramente più forte".