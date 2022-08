TS – Inter, parte della tifoseria chiede la promozione di Onana titolare: Inzaghi chiaro

"Gran parte della tifoseria vorrebbe che l’avvicendamento arrivasse fin da subito, con Onana in campo già a Lecce. Ma questo non avverrà nonostante Handanovic nell’ultima amichevole con il Villarreal non sia stato esente da colpe. Il capitano non ha commesso errori gravi contro gli spagnoli, ma sul secondo e terzo gol non è riuscito a fare quel qualcosa in più per evitare che il pallone finisse in rete. Anzi, in occasione del 3-1 di Pedraza ha deviato verso la porta con la gamba sinistra il tiro del terzino da posizione molto defilata. Intervento che ha (ri)scatenato il suddetto tormentone, anche perché Onana nell’amichevole precedente, il 2-2 con il Lione, aveva sì subito due gol (senza particolari responsabilità), ma aveva evitato il ko nel finale con una parata al limite del miracoloso su colpo di testa ravvicinato di Dembelé".