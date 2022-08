Skriniar, doppio addio può non bastare a Suning: “E Zhang dovrà rispondere a richiesta Inzaghi”

"Sia perché trovare un sostituto all'altezza per Skriniar o per Dumfries sarebbe particolarmente complicato. Sia perché vendere un titolatissimo nel momento in cui le altre si stanno rinforzando costituirebbe un segnale assai negativo. Inzaghi ha sottolineato a Zhang la necessità di completare la rosa con il difensore che numericamente manca, ma ha chiesto di posticipare il sacrificio a fine stagione. Sarà accontentato? La sensazione è che molto dipenderà dal... mercato e dalle eventuali proposte che ci saranno. Con la grana DigitalBits esplosa nel peggior momento possibile. E il taglio del monte ingaggi (via stipendi pesanti come Sanchez, Vidal e Perisic), abbinato con le cessioni di Pinamonti (oggi possibile incontro Inter e Sassuolo per l'attaccante) e Casadei, potrebbero non bastare a Zhang".