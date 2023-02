Inter, i tifosi preparano una coreografia da kolossal: Inzaghi insegue la storia

"Molti, tra i settantacinque mila spettatori che saranno presenti stasera a San Siro c’erano anche il 23 febbraio 2011 quando l’Inter perse 1-0 col Bayern: quella sera neanche il più ottimista degli interisti avrebbe pensato che i tripletisti la qualificazione se la sarebbero presa a Monaco vincendo 3-2 in rimonta. Sarebbe anche il miglior risultato da allenatore per Simone Inzaghi che già con Lazio e Inter si è incagliato sempre allo scoglio degli ottavi".

Anche per questo motivo massimo è il riserbo sulla formazione: oltre al grande boh legato a Dzeko e Lukaku, è aperto pure il ballottaggio in mezzo al campo tra Mkhitaryan e Brozovic. Di certo la squadra non camminerà sola sin dal suo ingresso in campo quando verrà accolta da una coreografia sui tre anelli della Scala del calcio".