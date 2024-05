Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, Simone Tiribocchi, ex calciatore, ha parlato così della possibilità Napoli per Antonio Conte: "È una piazza ambitissima e proprio perché quest’anno è stato difficile, ci sono tutte le possibilità per fare meglio. Chi ha partecipato a questa stagione era in dovere di fare meglio dello scorso e non lo ha fatto, l’anno prossimo invece si ripartirà con l’auspicio di fare meglio. Conte è pignolo e questo è un pregio ed un difetto, poi è un vincente e non significa che vince, ma che ha la mentalità vincente.