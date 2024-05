Ieri sera Cristian Stellini, collaboratore storico di Antonio Conte, ha rilasciato una lunga intervista a TeleLombardia, nella quale ha parlato della voglia dell'allenatore di rimettersi in pista. "La voglia di tornare è tanta. Abbiamo vissuto l'anno all'insegna del lavoro e dell'aggiornamento. C'è sempre voglia di migliorarsi. Nella prossima avventura ci saranno novità tattiche, il mister porterà modernità e imprevedibilità. E' difficile per tutti far coincidere le esigenze di un club con quelle di un allenatore. Conte è un allenatore esigente che però ha sempre avuto grandi risultati. I progetti ambiziosi non hanno sempre a che fare con giocatori costosi", ha dichiarato in diretta con l'emittente televisiva.