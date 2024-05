Si è conclusa l'esperienza all'Inter di Stefano Sensi , che lascerà i nerazzurri alla scadenza del contratto al prossimo 30 giugno. Il punto sul futuro del centrocampista da TMW: "Dopo una stagione con poche opportunità in campo - anche per la presenza di molti centrocampisti nella rosa interista - l'intenzione è quella di trovare un club che gli possa dare una certa continuità di rendimento e di minutaggio.

Sono già pervenute offerte dall'estero, in particolare dalla Major League Soccer e dall'Arabia. La speranza sarebbe però quella di rimanere in Italia. Trovando un progetto che possa dargli spazio, anche solo per rilanciarsi dopo qualche stagione contraddistinta da infortuni di troppo. L'interessamento del Napoli, datato qualche settimana fa, è rimasto solo sulla carta, almeno per ora".