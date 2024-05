Infortuni, rimpianti e addio

Per provare a rilanciare la sua carriera, Sensi ha accettato di ripartire lontano dall'Inter, accettando i trasferimenti in prestito alla Sampdoria prima e Monza poi. Soprattutto in Brianza l'ex Sassuolo riuscì a dare qualche segnale positivo e a ritrovare continuità di impiego, collezionando 30 presenze e 3 gol. Numeri che gli valsero l'ultima chance in nerazzurro, ma anche questa stagione si è rivelata un calvario: infortuni in serie e la miseria di 5 apparizioni, per un totale di 80 minuti. Un cammino destinato a interrompersi ufficialmente tra poche settimane tra rimpianti mille rimpianti, ma con uno scudetto in più in bacheca.