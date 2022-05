Milan, Tomori: “Partita importante per la classifica, soprattutto dopo il derby”

Fikayo Tomori, difensore Milan, ha espresso le voglia dei rossoneri di balzare in testa alla classifica dopo il pareggio tra Napoli e Inter

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Milan-Sampdoria, Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha espresso le voglia della squadra di Pioli di balzare in testa alla classifica dopo il pareggio di ieri tra Napoli e Inter :

"Tornare in testa alla classifica? Sappiamo che contro la Samp è una partita importante, soprattutto dopo il derby. Dobbiamo portare questa carica in campo oggi. Il derby è sempre il derby, è stata una grande emozione ed è stata una gara importante per la classifica. Ma ora dobbiamo concentrarci su questa partita".