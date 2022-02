Inter-Nike, scontro dopo accordo con Moncler: “Lo sponsor vuole pagare 1mln all’anno in meno”

L'accordo stipulato dall'Inter con l'azienda Mocler per la fornitura di abiti formali apre uno scontro con lo sponsor tecnico nerazzurro

"In base all’accordo di sponsorizzazione con Nike, potremmo stipulare accordi con marchi di abbigliamento e calzature limitati all’abbigliamento formale e alle scarpe formali. A seguito della firma dell’accordo di sponsorizzazione con Moncler, Nike ci ha formalmente comunicato che intende ridurre la commissione base di 1 milione di euro all’anno a titolo di compensazione per la rinuncia a tale limitazione e per aver consentito l’accordo di sponsorizzazione con Moncler. Attualmente stiamo discutendo con Nike poiché riteniamo che il nostro rapporto con Moncler sia pienamente conforme ai termini dell’accordo di sponsorizzazione esistente con Nike, ma non possiamo escludere che Nike tenti di trattenere tale importo dal pagamento della commissione di base in futuro o tenti di cercare qualsiasi altro rimedio".