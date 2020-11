Inter, carica Belotti: fa 200 col Torino e in caso di doppietta… GdS: “2 dubbi per Giampaolo”

Il Torino potrà contare su tutti i suoi big nella sfida di domani a San Siro, in programma alle 15, contro l’Inter di Antonio Conte. La Gazzetta dello Sport pone l’attenzione sul pericolo numero uno dei nerazzurri, che dovranno affrontare un Belotti super motivato dopo il gol con la Nazionale nell’ultima gara contro la Bosnia.

Il capitano del Torino toccherà quota 200 presenze in granata e in caso di doppietta raggiungerebbe quota 100 reti. Ancora in bilico l’altro posto in attacco: torna Zaza, fuori da un mese. Giampaolo non ha ancora deciso se schierarlo dall’inizio o gara in corso: l’alternativa è Verdi.

In difesa ballottaggio Murru-Rodriguez mentre a centrocampo è confermato il poker formato da Rincon, Meité, Linetty e Lukic.