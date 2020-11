Dopo Pioli, un altro tecnico di Serie A è risultato positivo al Covid-19. Si tratta di Marco Giampaolo del Torino, prossimo avversario dell’Inter in campionato alla ripresa dopo la sosta per le nazionali. Il tecnico granata è in dubbio per la trasferta di Milano contro l’Inter dovendo rimanere in isolamento fino a quando risulterà negativo.

(Sportmediaset)