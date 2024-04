Grandissima prova di forza della Nazionale Under 16 che, dopo aver perso all'esordio con l'Inghilterra (2-1), vince 3-1 contro i pari categoria del Belgio aggiudicandosi il Torneo di Sviluppo UEFA svoltosi in Spagna. Gli Azzurrini passano in vantaggio dopo appena due giri d'orologio con il milanista Simone Lontani che, una ventina di minuti più tardi, si ripete firmando la doppietta personale. L'Italia continua ad attaccare e, alla mezz'ora, trova la rete del 3-0 grazie al centrocampista dell'Empoli Oliver Blini prima che il Belgio, ad un minuto dallo scadere del primo tempo, accorci le distanze con il difensore di origini spagnole Javier Bares Fernandez su calcio di rigore. Nella ripresa, dopo la prevedibile girandola di sostituzioni da una parte e dall'altra, non succede nulla di rilevante. I ragazzi di Daniele Zoratto possono così festeggiare il successo nella manifestazione in virtù della miglior differenza reti (+1) rispetto alle avversarie.