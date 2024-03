"Il calcio è molto cambiato, Haaland è inserito in un sistema di gioco perfetto nel City anche per caratteristiche degli altri giocatori. Bobo e i suoi compagni avevano le impostazioni tattiche del tempo, lui si arrangiava e faceva anche gol da solo vincendo le partite da solo, mentre Haaland, magari ha anche lui queste qualità ma si vede di meno, perché nel City è un finalizzatore".

"Ronaldo a Bologna fece un gol dopo aver ricevuto palla che con una finta che mandò tutti noi difensori in tribuna, vabbè il Fenomeno era uno dei pochi più forti di Vieri, ripensando a quelli dell’epoca. Io poi non ho mai marcato Ibrahimovic per esempio, oppure Cristiano Ronaldo. Però ai miei tempi c’era tanta qualità, c’erano Batistuta, Crespo, Trezeguet… C’era tanta qualità, oggi in Italia un po’ meno, credo si un problema economico, perché comunque club spagnoli, inglesi e tedeschi hanno la possibilità di investire cifre più importanti".