Trevisani: “Io finirei i campionati, altrimenti giusto non assegnare lo scudetto. Lautaro…”

Intervenuto nello studio di Sky Sport 24, Riccardo Trevisani si è soffermato sulla difficile situazione del calcio italiano all’interno dell’emergenza sanitaria coronavirus. Ecco le parole del giornalista:

“Futuro del campionato? Non possiamo dire cosa sia giusto fare. Il calcio deve andare avanti in sicurezza. Io sarei per finire i campionati, sfruttando la sosta di adesso. Ma ci sono molte componenti che vanno messe insieme. Se non si dovesse giocare più, sarebbe giusto non assegnare lo scudetto, dato il campionato equilibrato. La Juventus ha fatto negli scontri diretti le sue migliori partite. Ma questa sosta forzata potrebbe aver stravolto tutto e aver perso il suo margine. Il giocatore che mi ha impressionato di più prima della sosta? Ne dico due della Lazio: Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Ma ci metterei anche i primi 4 mesi di Lautaro“.

(Fonte: Sky Sport)