Repubblica – La Serie A che non vuole tornare in campo: ecco perché a qualcuno non conviene

L’accordo firmato dalla Juventus con Sarri e i giocatori cambia le prospettive in Serie A. Come spiega Repubblica, l’idea di non pagare gli stipendi ai calciatori fino al termine della stagione e il raggiungimento di determinati obiettivi – come la qualificazione in Champions League per Inter e Atalanta – rendono sempre più appetibile l’ipotesi che la stagione sia già conclusa. Le uniche squadre a non essere contente sono la Lazio, che vorrebbe tornare in campo, e il Napoli, a caccia di un posto diretto in Europa attraverso il campionato o la Coppa Italia.

L’ultima parola spetta al Governo. In attesa di novità dal Consiglio della Federcalcio di giovedì, il Ministro dello Sport Spadafora è intenzionato a prorogare il blocco fino a fine aprile. In FIGC si parla dell’ipotesi di ripartire il 16 maggio e terminare il campionato a metà luglio: un’idea che deve essere appoggiata da tutti i club.

L’ipotesi play-off non piace in Lega, dove si è compattata una larga maggioranza con 15 club che vogliono congelare l’attuale classifica e le retrocessioni. Gli introiti derivanti da un’altra stagione in Serie A e i tagli degli stipendi potrebbero compensare, in parte, le perdite. Ecco perché tanti club vogliono chiudere qui l’annata, tagliando costi e rischi. “Sullo scudetto deciderebbe il Consiglio federale, ma per molti presidenti non è una priorità” scrive Repubblica. E per alcuni club la stagione sarebbe da annullare: il torneo non può considerarsi valido con 25 turni completati su 38 totali.