Trevisani: “Inter, Inzaghi allenatore da Coppa: Conte macchina da guerra in campionato ma…”

Intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, Riccardo Trevisani ha commentato così la vittoria dell'Inter in Champions

Intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, Riccardo Trevisani ha commentato così la vittoria dell'Inter in Champions:

"Lo Sheriff, ha perso una partita in tutto il 2021 prima di giocare con l'Inter, era tutt'altro che una questione semplice per la squadra di Inzaghi".

"Inzaghi è molto più un allenatore da Coppa, lo ha dimostrato con la Lazio, da quel punto di vista potrebbe essere meglio dell'Inter di Conte, non so se lo sarà anche in campionato dove Conte è una macchina da guerra "