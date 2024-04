Intervenuto negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così dello scudetto vinto dall'Inter: "Non credo che l'Inter farà l'errore di sentirsi troppo più forte delle altre, sia perché gli ultimi anni hanno detto che il campionato sta diventando più aperto rispetto a prima, ma se c'è una squadra che può aprire il ciclo è l'Inter rispetto a Napoli e Milan. Se andassimo nel futuro e nel 2028, secondo me l'Inter almeno un paio di scudetti ancora li vinceranno: se non cambiano struttura societaria, allenatore, giocatori e continuano a migliorare, almeno un paio possono vincerli.