Trevisani: “Inter, piega importante in Champions. La squadra è cambiata, domenica…”

Intervenuto a Sport Mediaset, Riccardo Trevisani ha commentato quanto accaduto nelle gare di Champions League di Milan e Inter

"Svolta Inter? Certamente a livello di classifica. Sembrava un girone complicatissimo, e invece i 6 punti contro lo Sheriff hanno rimesso le cose a posto. La partita contro lo Shakhtar adesso non preoccupa. L'Inter ha dimostrato di avere tante soluzioni in zona gol, la Champions League sta prendendo una piega importante. E' un'Inter diversa rispetto a quella di inizio stagione. Domenica contro il Milan il test sarà però più probante. Milan? Al netto degli errori arbitrali, era lecito aspettarsi qualcosa in più. Forse, inconsciamente, il mordente in Champions è minore, visto anche l'andamento in campionato. Il derby deciderà tutto".