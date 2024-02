Cileno in campo dal primo minuto molto probabilmente al fianco di Lautaro Martinez contro il Lecce al Via del Mare

Ci sarà spazio anche per lui oggi. Con ogni probabilità dal primo minuto, stando alle indicazioni raccolte nella rifinitura di ieri. Alexis Sanchez avrà la sua maglia da titolare e proverà a dare una mano all'Inter orfana per pochi giorni di Marcus Thuram. Inzaghi manderà il cileno nella mischia dal primo minuto, come conferma anche TuttoSport:

Ovviamente quella di Lecce sarà un’importante occasione per il cileno per poter mettere la sua firma sulla cavalcata dell’Inter. Finora il “Niño” è stato una comparsa, soprattutto in campionato: 20 presenze totali in stagione, ma solo 545 minuti in campo. Due i gol, entrambi in Champions con Salisburgo e Benfica.