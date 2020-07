Si parla ovviamente anche del deludente pareggio dell’Inter al Bentegodi contro l’Hellas Verona, sulla prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore. Ecco come titola il quotidiano a proposito dei nerazzurri: “Inter, scivola scivola. Soltanto un pareggio a Verona. I nerazzurri non sanno più vincere: subiscono un’altra rimonta nei minuti finali, lasciano il terzo posto all’Atalanta e ora sono quarti a 10 punti dalla Juve“.

(Fonte: Tuttosport)