TS – Juve-Inter, Conte con i titolarissimi: solita ‘filastrocca’ con un dubbio

La probabile formazione dell'Inter di Conte in vista della sfida in programma alle 18 all'Allianz Stadium contro la Juventus

Antonio Conte rilancia i titolarissimi per una sfida dal sapore particolare. Dopo il turnover ponderato contro Sampdoria e Roma , con altre due vittorie larghe, secondo il quotidiano Tuttosport il tecnico nerazzurro schiererà l' Inter 'filastrocca' di questa stagione.

Davanti ad Handanovic ci saranno Skriniar, De Vrij e Bastoni, quella che - salvo crolli negli ultimi 180 minuti - sarà la miglior difesa del campionato. A destra spazio ad Hakimi, con Barella ed Eriksen ai lati di Brozovic in mezzo al campo. L'unico dubbio di Conte è a sinistra, con Perisic favorito su Darmian e Young, che tentano il sorpasso all'ultima curva. In avanti Lukaku e Lautaro, autori di 38 gol in totale (22 il belga e 16 l'argentino).