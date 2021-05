CdS – Inter, Conte non parlerà fino a fine stagione. “Prima il confronto con Zhang”

Antonio Conte, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, parlerà solo ed esclusivamente ad InterTV

Nonostante il titolo già vinto e il destino già segnato, Antonio Conte ha un solo obiettivo: vincere allo Juventus Stadium. Il tecnico non vuole cali di tensione ed è stato chiaro ieri in risposta alle domande di Inter TV. "Allo Stadium con i migliori. Conte ha ruotato i suoi uomini tra Sampdoria e Roma e s i presenterà a Torino con i titolari nelle migliori condizioni. Nel frattempo, l’Inter non ha pagato dazio, portandosi a casa 6 punti e punta a farne altrettanti per chiudere a 94 punti. Ma fare il colpaccio in casa della Juventus sarebbe soprattutto una definitiva dimostrazione di superiorità, considerando che sarebbe il bis dopo il successo dell’ andata : è dal 2003/ 04 che i nerazzurri non fanno doppietta", sottolinea infatti il Corriere dello Sport. L'Inter punta anche ad interrompere l'astinenza da gol a Torino: sono infatti 5 match di fila che i nerazzurri non segnano ai bianconeri. Ci proveranno Lukaku e Lautaro, entrambi titolari anche perché Sanchez non è convocato a causa di un problema alla caviglia.