Tuchel: “Lukaku? Si deve ancora adattare. Quando era fuori giocavamo bene. Lui non…”

In conferenza stampa il tecnico del Chelsea parla della situazione dell'ex attaccante nerazzurro

Gianni Pampinella

Momento non semplice per Romelu Lukaku. Tornato dopo un infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori quasi un mese, il belga ha trovato spazio solo contro il Leeds entrando all'87'. In conferenza stampa, Thomas Tuchel ha cercato di chiarire la situazione dell'ex attaccante dell'Inter: "Che ci piaccia o no, c'è ancora adattamento in corso. Se giochi in Italia o in Inghilterra è un tipo di gioco molto, molto diverso".

"Quando era fuori per infortunio stavamo giocando bene, stavamo segnando, alzando il livello di intensità. Abbiamo trovato altre soluzioni perché dovevamo trovare altre soluzioni. In allenamento si stava proteggendo, era impaurito per la caviglia. Anche se lui non lo ammetterebbe mai, potevo vederlo. Devi essere paziente. Vuole tornare, ma c'è una battaglia là fuori ogni tre giorni e nessuno dirà: 'Ok ora giochiamo con meno intensità perché Romelu ne ha bisogno'. Nessuna possibilità".

"Con una partita ad alta intensità ogni tre giorni è molto difficile tornare da un infortunio, non importa come ti chiami. Ci stiamo rompendo la testa su quando questi giocatori potranno tornare. In quale momento? Per quanto?".

(Daily Mail)