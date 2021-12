Barella: “Volevo restare, almeno per ora. Sono felice”. Poi su Lukaku: “Qualcuno ha avuto…”

Nicolò Barella ha affrontato anche il tema mercato, in particolare commentando il suo rinnovo con l'Inter e l'addio ai nerazzurri di Lukaku

Nel corso dell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport a margine della premiazione dei Gazzetta Award, Nicolò Barella ha affrontato anche il tema mercato, in particolare commentando il suo rinnovo con l'Inter e l'addio ai nerazzurri di Lukaku. Ecco le sue parole:

Secondo lei, c’è chi si è pentito di aver chiesto di andare via?

«Ognuno fa le sue scelte, qualcuno ha avuto l’occasione di partire e ha deciso in quel modo, altri invece hanno deciso di rimanere».

Barella, per esempio, qualche occasione l’ha avuta.

«Ma ho sempre detto che il mio obiettivo era restare all’Inter, almeno in questo momento. Sono contentissimo della scelta che ho preso, come della fiducia della società. Ognuno ha la sua storia. E a fine carriera si guarderà dietro e vedrà se essere contento o deluso per la scelta fatta».