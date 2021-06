Tudor: “Mai più il secondo. Pirlo? Mi ha messo sullo stesso piano degli altri, ma io…”

Intervistato da Sportske, Igor Tudor, che era il vice di Pirlo, spiega cosa non ha funzionato nella stagione dei bianconeri

È stata una stagione non facile per la Juventus. I bianconeri hanno raggiunto la qualificazione alla Champions League all'ultima giornata e l'esperienza di Pirlo si è conclusa qualche giorno dopo. Intervistato da Sportske, Igor Tudor, che era il vice di Pirlo, spiega cosa non ha funzionato: "Prima mi ha chiamato. Nedved era accanto a lui quando mi ha chiamato Pirlo. Così mi ha sorpreso, mi ha chiamato, mi ha offerto il posto di assistente. Ho accettato, perché è la Juve..."