Pirlo saluta la Juve: “Rifarei tutto. Periodo difficile ma ho raggiunto obiettivi chiesti”

L'allenatore bianconero ha scritto un post per dire addio alla panchina bianconera. Al suo posto Allegri

Andrea Pirlo alla fine è riuscito ad ottenere la qualificazione in Champions e ha pure vinto due coppe con la Juve da allenatore. Ma non gli è bastato. La Juve è tornata ad Allegri ammettendo l'errore fatto qualche anno prima quando si era separata dal tecnico toscano.

«Si è conclusa la mia prima stagione da allenatore. È stato un anno intenso, complicato ma in ogni caso meraviglioso. Quando sono stato chiamato dalla Juventus non ho mai pensato al rischio che correvo, sebbene fosse abbastanza evidente. Ha prevalso il rispetto per i colori di questa maglia e la volontà di mettermi in gioco ad altissimi livelli per il progetto che mi era stato prospettato», ha dichiarato l'ex tecnico bianconero.