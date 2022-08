Olympique Marsiglia, Tudor: “Sanchez è un campione, vuole dare tutto. Non è qui per divertirsi”

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di Ligue 1 contro il Nantes, Igor Tudor, allenatore dell'Olympique Marsiglia, è tornato a parlare dell'arrivo di Alexis Sanchez dall'Inter :

"È un campione, basta guardare le squadre con cui ha giocato. Porta molte qualità, non solo in termini di talento, ma in termini di cervello, desiderio, professionalità. Non è qui per divertirsi. Vuole davvero dare tutto, porta molta serietà. Questo influenza positivamente la squadra".