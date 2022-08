Equipe – Il PSG torna su Skriniar: ultima offerta inviata all’Inter, non ci saranno rilanci

Il Paris Saint-Germain torna alla carica per Milan Skriniar. Il club francese avrebbe trasmesso in queste ore una nuova offerta all'Inter

Il Paris Saint-Germain torna alla carica per Milan Skriniar. Complici le difficoltà ad arrivare a Simakan del Lipsia, infatti, il club francese, stando a quanto riferito da L'Equipe, avrebbe trasmesso in queste ore una nuova offerta all'Inter per il centrale difensivo slovacco, inseguito per tutta l'estate e valutato dai nerazzurri almeno 70 milioni di euro.

Secondo ultime indiscrezioni della testata, la trattativa con il club tedesco si sarebbe momentaneamente bloccata (anche per l'infortunio di Lukas Klostermann) e Luis Campos, direttore sportivo dei parigini, avrebbe intrapreso nuovamente i contatti con i dirigenti di Viale della Liberazione per Skriniar, che fin dall'inizio di questa sessione di mercato estiva è la vera priorità della società transalpina. Non è chiaro a quanto ammonti questa nuova offerta del PSG, ma ciò che è chiaro, sostiene L'Equipe, è che sarà l'ultima. Il Paris, infatti, non ha alcuna intenzione di effettuare ulteriori rilanci. La palla, dunque, passa ora all'Inter, che dovrà decidere se accettare o meno la proposta. Tornano a essere ore calde per il futuro di Milan Skriniar.