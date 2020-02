Turrini: “Juve-Inter sarà una bellissima partita anche a porte chiuse. È già successo…”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Leo Turrini ha commentato la possibilità che Juventus-Inter si giochi a porte chiuse. “Credo che nelle emergenze ci sia l’esigenza di stare uniti. Come tutti preferirei una Juve-Inter con il pubblico, ma se non si potesse fare, non ho dubbi che sarà una bellissima partita anche a porte chiuse. E’ già successo e può capitare di giocare a porte chiuse. Cerchiamo di goderci lo stesso lo spettacolo che ci verrà offerto da Juve-Inter“.

