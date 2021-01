TS, le pagelle dell’Inter: un solo bocciato, Barella ed Eriksen i migliori. Conte…

Anche Tuttosport promuove (quasi) in blocco tutta l’Inter dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Milan per 2-1 di ieri sera a San Siro. Barella ed Eriksen i migliori, Kolarov l’unico bocciato. Conte e Lukaku si beccano un bel 6,5. Ecco tutti i voti:

HANDANOVIC 6; SKRINIAR 6, DE VRIJ 6, KOLAROV 5 Young (47′ st) ng; DARMIAN 5.5 Hakimi (1′ st) 6.5, BARELLA 7, BROZOVIC 6.5 Eriksen (43′ st) 7, VIDAL 6, PERISIC 6.5 Martinez (22′ st) 6; LUKAKU 6.5, SANCHEZ 6.5. ALL. CONTE 6.5.

(Fonte: Tuttosport)