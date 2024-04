I nerazzurri di Zanchetta vengono fermati dai biancocelesti, ma mantengono il primo posto in classifica davanti alla Roma

Termina 1-1 la sfida tra Lazio e Inter del campionato U18. Un risultato che permette ai nerazzurri di Zanchetta di rimanere in testa alla classifica con 3 punti di vantaggio sulla Roma (che ha giocato però una partita in meno). La rete interista porta la firma del colombiano Dilan Zarate, al quinto centro stagionale (il sesto, contando anche quello in U17).