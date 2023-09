FCIN1908 / Inter, si chiude per un centrocampista classe 2007: in arrivo Zarate

I nerazzurri sono pronti a ingaggiare il promettente calciatore del Girona, nato in Colombia ma cresciuto in Spagna

L'Inter è pronta a ufficializzare un nuovo arrivo per il proprio settore giovanile: i nerazzurri, secondo quanto raccolto da Fcinter1908, hanno messo le mani su Dilan Zarate, centrocampista classe 2007 del Girona. Una trattativa ormai definita, per l'ufficialità mancano solamente gli ultimi dettagli.

Nato a Cartagena, in Colombia, da 6 anni Zarate vive in Spagna insieme alla sua famiglia. Dopo aver iniziato a giocare nel Cornella, club molto vicino al Barcellona (ci giocò in passato, per esempio, Jordi Alba), nell'estate del 2022 si è trasferito al Girona. Possiede la doppia nazionalità colombiana e spagnola, e in passato ha rappresentato la selezione catalana. Per l'Inter si tratterebbe del terzo classe 2007 proveniente dalla Spagna dopo l'attaccante Hugo Humanes e il centrocampista Anas El Mahboubi.