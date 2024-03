Terza vittoria consecutiva per l'Inter U18, che si impone anche sul campo del Torino e consolida il primo posto in classifica, mantenendo i 4 punti di vantaggio (con una gara in meno) sull'Atalanta. Successo per 0-2 per i nerazzurri di Andrea Zanchetta: decidono le reti di De Pieri e di Vanzulli.