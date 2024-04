Due giorni a Udinese-Inter e Gabriele Cioffi è tornato a parlare in conferenza stampa. Lo ha fatto proprio per presentare la gara con i nerazzurri, in programma lunedì sera alla Dacia Arena. Queste le sue considerazioni: "Mi aspetto il 200%, è l'unico modo per uscire dal campo con punti staccando le zone basse della classifica. Sarà un'Udinese corta, cortissima. Scelte in attacco? Success ha fatto una settimana discreta, Brenner ha avuto un problema familiare, aspettiamo il suo ritorno domani. Lucca corre tanto e ci sta che un giallo di troppo può capitare. E' anche possibile un attacco senza punte domani. Davis si è allenicchiato ma non è pronto".