Uefa, cancellati gli Europei U19: Italia qualificata alla Coppa del Mondo U20

Gli Azzurri sono già qualificati al Mondiale U20. Lo ha stabilito il Comitato Esecutivo Uefa con la cancellazione della fase finale degli Europei U19 2019/20 a causa dei problemi creati dalla seconda pesante ondata di Covid. L’edizione, infatti, era valida per la qualificazione alla Coppa del Mondo Fifa U20 – in programma a maggio 2021 – e quindi, dopo averne annullato le battute finali, la Uefa ha assegnato i cinque posti riservati alle squadre europee che occupano le prime cinque posizioni nel ranking Uefa per coefficienti per quanto concerne la stagione 2019/20. “Di conseguenza Inghilterra, Francia, Italia, Olanda e Portogallo (in ordine alfabetico) sono le nazionali che rappresenteranno l’Europa nella Coppa del Mondo Fifa Under 20”, ha informato la Uefa in una nota.