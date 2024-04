UFFICIALE – Felipe Anderson, niente Juve: ha firmato col Palmeiras

Dopo aver comunicato l'addio alla Lazio, c’è un altro annuncio per Felipe Anderson. L’esterno va al Palmeiras, torna in Brasile. L’annuncio ufficiale è già arrivato, una mossa a sorpresa e inaspettata come tempistiche. Il trasferimento a zero è già ufficiale, si trasferirà al termine della stagione in Italia: dall'1 luglio sarà un giocatore del Palmeiras e il suo contratto durerà fino al 31 dicembre 2027. Felipe Anderson aveva ricevuto la proposta della Juve per un contratto di tre anni, ma ha deciso di tornare in Brasile e firmare con il Palmeiras per motivi famigliari, che lo hanno spinto a questa scelta.