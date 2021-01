Radja Nainggolan è ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari. Il centrocampista si trasferisce in Sardegna a titolo temporaneo dopo che in estate era sfumato il suo passaggio alla corte di Di Francesco. Questo il comunicato dell’Inter: “Sono stati depositati questa mattina i documenti per il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Radja Nainggolan al Cagliari Calcio fino al 30 giugno 2021“.

(Inter.it)