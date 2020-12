Nainggolan saluta il 2020 e l’Inter: “Grazie e in bocca al lupo. Voglio divertirmi sul campo”

Radja Nainggolan è un nuovo giocatore del Cagliari. Il belga lascia l’Inter e torna in rossoblù. Questo il suo saluto al 2020 e il ringraziamento al club nerazzurro:

Un 2020 che si sta per concludere… una stagione con tanti alti e bassi al Cagliari comunque con qualche soddisfazione… poi tornando all’Inter mettendo tutto me stesso a disposizione ma purtroppo con pochi minuti a disposizione anche se ho dato tutto me stesso… quello che mi piace di più e divertirmi sul campo e per questo ringrazio l’Inter per questa nuova possibilità al Cagliari… speriamo che il 2021 mi farà di nuovo divertire sul campo giocando a calcio come piace a me… faccio un grosso in bocca al lupo all’Inter e a tutti miei compagni di quest’inizio anno… ⚫️