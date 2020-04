Assoallenatori, Ulivieri: “Noi disponibili a ricominciare. Cerchiamo di finire il campionato”

Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, ha parlato così del futuro del campionato italiano dopo l’emergenza Coronavirus.

Ulivieri, da presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, che si fa? Il campionato ricomincia o no?

«Le dico tranquillamente qual è la nostra posizione. E’ ovvio e giusto salvaguardare la sicurezza del mondo del calcio, rispettare i canoni che ci sono e ci dovranno essere per ripartire, ok?

Detto questo…».

Che cosa?

«Noi diamo la nostra disponibilità a ricominciare. Siamo chiari: se oggi le autorità che gestiscono l’emergenza sanitaria o magari il Governo, ci dicessero che c’è bisogno del nostro lavoro, di riaccendere il mondo del calcio, anche per una questione psicologica o sociale… beh, è il nostro lavoro e quindi, lo ripeto, piena disponibilità a tornare a lavoro».

Una stagione spinta troppo in avanti non rovinerebbe anche l’inizio della prossima?

«Ho un pensiero personale su questo. Leggo che, dopo Pasqua, potrebbe ripartire qualcosa… Dunque: se magari si faranno tornare in fabbrica alcune categorie di lavoratori, davvero il calcio non sarebbe in grado di ricominciare a muoversi? Io dico di sì. In sicurezza, ovvio, ma se qualcuno presto tornerà a lavorare, noi abbiamo l’ obbligo di mandare un messaggio di disponibilità a fare lo stesso. Siamo una categoria privilegiata, è bene ricordarselo e dare l’esempio è un qualcosa che ci viene naturale».

La sosta forzata come è vissuta dagli allenatori?

«E’ tutto molto complicato, ma nessuno ha voluto perdere tempo. Si sono, ci siamo, inventati cose di ogni tipo per guidare i ragazzi e nel mio caso le ragazze del Pontedera, la squadra che alleno, in serie C».

Torniamo al campionato che un giorno è pronto a partire e il giorno dopo no: lei da che parte sta?

«Io non ho dubbi e l’ho detto anche in altre occasioni. Spero davvero si possa finire la stagione, anche sforando giorni dei mesi che verranno. Anche giocando un giorno sì e uno no. Sì, cerchiamo di finirlo».