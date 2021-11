Uruguay-Argentina, Scaloni non rinuncia a Lautaro: il Toro verso l’impiego dal 1′

il c-t- dell'Albiceleste non rinuncia all'attaccante nerazzurro nella gara contro l'Uruguay

La Nazionale argentina ha svolto oggi la terza seduta di allenamento in vista della partita di venerdì contro l'Uruguay, per le qualificazioni al Mondiale in Qatar 2022. Le scelte di Lionel Scaloni sono adesso più chiare e vedono la presenza di Lautaro Martinez dal 1'.