Cucciari: “Lautaro grande campione, tornerà a segnare. Per Morata è diverso”

Ospite a TMW Radio, l’ex calciatore e tecnico Alessandro Cucciari ha parlato così del momento di Lautaro con la maglia dell’Inter e non solo

Ospite a TMW Radio, l’ex calciatore e tecnico Alessandro Cucciari ha parlato così del momento di Lautaro Martinez con la maglia dell’Inter e non solo.

Lautaro Martinez a digiuno con l'Inter. Una causa è il cambio di partner in attacco?

"Arriva comunque alla conclusione, le chance le ha. E' solo un periodo così, tornerà a segnare. E' un grande campione e aver cambiato partner non c'entra nulla”.

"Alla Roma serviva un manager, ma è abituato a gestire un gruppo importante. La Roma non lo è, serve un tecnico che indichi ai propri giocatori la via maestra a livello tecnico e tattico. Il primo step è stato Mourinho, poi dovrà mettergli a disposizione certi giocatori. Se non lo fai, hai sbagliato tecnico".