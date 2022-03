Uruguay, nella lista dei pre convocati per i prossimi impegni c’è anche Satriano

L'attaccante classe 2001 di proprietà dell'Inter sta ben figurando con la maglia del Brest. Convocato Vecino

Momento d'oro per Martin Satriano: l'attaccante di proprietà dell'Inter, ceduto in prestito al Brest, sta ben figurando in Ligue 1, tanto da meritarsi una nuova chiamata della Nazionale uruguayana. Il talentuoso classe 2001, infatti, figura nella lista dei pre convocati del ct Alonso per i prossimi impegni ufficiali contro Perù (24 marzo) e Cile (29 marzo). Presente anche un altro nerazzurro: Matias Vecino.