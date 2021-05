Vanni: “Inter, via Hakimi a 70 milioni? C’è di peggio. E’ come se…”

Il punto di vista del giornalista a proposito della trattativa che sta portando avanti il club nerazzurro

Il futuro di Hakimi sta tenendo banco in casa Inter. L'interesse del PSG è forte nei confronti dell'esterno marocchino e l'Inter sembra disposta a lasciarlo partire in caso di offerta irrinunciabile. Di questo ha parlato Franco Vanni, giornalista di Repubblica, attraverso il suo profilo Twitter: "Se l’Inter cederà Hakimi per 70 mln, avendolo acquistato a 45 (+9 di ingaggio lordo) , è come se lo avesse avuto in prestito gratis per una stagione, incassando 16 mln a scadenza. C’è di peggio. Senza contare la plusvalenza. Dispiacersi è lecito, incazzarsi meno".